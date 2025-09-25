La banda está fuerte, dice Sergio Ramos tras fallar penalti

Los Rayados de Monterrey sufrieron una noche de pesadilla en su visita a Toluca. La Pandilla fue humillada (6-2) ante los Diablos Rojos en el estadio Nemesio Díez.

Sin embargo, hubo alguien que sufrió más. Sergio Ramos vivió un bochornoso momento al fallar su penalti, al minuto 20, cuando Monterrey estaba arriba en el marcador con el gol de Germán Berterame.

El central español hizo su cobro "a lo Panenka", pero el arquero Hugo González se quedó inmóvil y logró detener el esférico sin problema; tres minutos después, su equipo logró empatarlo con el golazo de Jesús Angulo.

"Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos", escribió Ramos en sus redes sociales.

El histórico zaguero escribió que ya no es tiempo de palabras sino de hechos para revertir la situación; el siguiente sábado reciben en el Gigante de Acero a Santos Laguna.