Hugo González manda mensaje a Rayados después del triunfo con Toluca

Hugo González se convirtió este fin de semana en la gran estrella de Toluca, al ser pieza fundamental del primer triunfo del equipo tras detener el penalti de Sergio Canales en Monterrey.

¿Cómo logró Hugo González detener el penalti de Canales?

Luego de una noche complicada en la que recibió el abucheo de la afición regia, el guardameta, cuyo paso por "Rayados" estuvo marcado por errores y críticas, respondió de gran manera y fue reconocido por los pocos aficionados visitantes que realizaron el viaje.

Detalles del primer triunfo de Toluca en la temporada

Con la alegría del triunfo, González, quien también jugó en América, lanzó un dardo contra su exclub y presumió su gran momento con los "escarlatas". Aseguró que en Toluca puede luchar por cosas importantes.

"Son sensaciones encontradas. Uno nunca quiere este tipo de situaciones con la afición de ningún equipo, pero es lo que me toca vivir. Me voy contento, siempre con ganas de crecer, trascender y lograr cosas importantes. Ahora estoy en un equipo donde se pueden alcanzar esas metas", declaró el arquero mexicano.

Reacciones de Hugo González tras el partido en Monterrey

Toluca regresará a la actividad este miércoles en casa, para enfrentar a Santos Laguna, equipo que tuvo un mal comienzo al caer en Torreón ante Necaxa.