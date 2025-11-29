Toluca recibe a Juárez en los cuartos de final de la Liga MX

Uno de los cuatro boletos para las semifinales está en juego, esta noche en el Estadio Nemesio Diez.

El Toluca recibe al FC Juárez, en un partido que definirá al segundo de los cuatro mejores equipos del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos y los Bravos se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un partido que promete espectáculo.

¿Cuál es el contexto del partido?

El equipo de Antonio Mohamed consiguió una importante victoria (1-2) en la ida, disputada en el pasado miércoles en el Olímpico Benito Juárez, por lo que parte con ventaja para clasificar a la siguiente instancia.

El conjunto escarlata cuenta con el marcador global a su favor y con la posición en la tabla general de su lado; cualquier empate en el global le permitirá avanzar a las semifinales.

¿Qué se espera del encuentro?

Por tal motivo, el Toluca sale como el favorito sobre el FC Juárez; además que contará con el apoyo de la afición "choricera" en el inmueble mexiquense.