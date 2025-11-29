Monterrey tendrá nueva baja para la vuelta de los cuartos de final

Este sábado los Rayados de Monterrey buscarán sellar su clasificación a las semifinales del torneo Apertura 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes frente al América. Después de ganar 2-0 la ida en el "Gigante de Acero", "La Pandilla" tiene un escenario favorable enfrente; sin embargo, tendrán que superar una nueva baja en el plantel.

¿Qué ocurrió?

Se trata del defensa central Víctor Guzmán, quien no realizó el viaje a la Ciudad de México por una molestia muscular. Felipe Galindo, reportero cercano al Club de Futbol Monterrey, publicó este sábado que "Víctor Guzmán no realizó el viaje a CDMX. Debido a una fatiga muscular en la pierna derecha, una molestia detectada en el último entrenamiento".

La baja de Guzmán se suma a las del atacante argentino Lucas Ocampos y el compatriota del "Toro", Carlos Salcedo. No obstante, Domenec Torrent probablemente use la misma alineación titular que usó en Monterrey, con Sergio Ramos y Stefan Medina como centrales y Gerardo Arteaga y Ricardo Chávez en las laterales.

¿Cuál es la alineación probable de Rayados?

A pesar de las bajas, Rayados de Monterrey se presentan con un equipo sólido para enfrentar al América. La alineación que se espera incluye a Sergio Ramos y Stefan Medina en la defensa, mientras que Gerardo Arteaga y Ricardo Chávez ocuparán las posiciones de lateral. La estrategia de Domenec Torrent se centrará en mantener el resultado favorable obtenido en la ida.

Con el apoyo de su afición, Rayados buscarán avanzar a las semifinales del Apertura 2025, a pesar de las adversidades que enfrentan en el camino.