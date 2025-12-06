Tigres vs Cruz Azul, por el boleto a la final

Tigres y Cruz Azul (1-1) chocan este sábado en un duelo que define la final del Apertura 2025 de la Liga MX, ya que el ganador de este duelo accede a la lucha por el título, donde se mediría al ganador de la otra llave: Toluca o Monterrey.

¿Cómo se define la semifinal entre Tigres y Cruz Azul?

La escuadra felina parte con la ventaja de ser local en la semifinal de vuelta, así como por su posición en la tabla (segundo), por lo que cualquier empate en el marcador global les da el pase a la final del torneo local.

Parecía que los Universitarios regresarían a casa con la ventaja, pero un penalti al 76' para Cruz Azul les dio vida para el cierre de la eliminación. Ángel Correa anotó por primera vez en la Liguilla de la Liga MX; Gabriel Fernández descontó por parte de los celestes desde los 11 pasos.

Detalles del partido en el Estadio Universitario

Con este escenario, el cuadro de la Noria tiene la responsabilidad de salir a ganar el partido, ya que la victoria es el único camino que los llevaría a la gran final del torneo. Como se mencionó anteriormente, un empate no sirve de nada porque eso le daría el pase a los felinos.

Horario: 21:10 horas

Lugar: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Fox, Fox One, Tubi y VIX