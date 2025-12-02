Cruz Azul y Tigres se miden en la semifinal del futbol mexicano

Cruz Azul y Tigres se miden en la semifinal del futbol mexicanoExpectativas para el partido de ida en Ciudad Universitaria
Tras el cuestionado desempeño que tuvo Cruz Azul en el partido de vuelta frente a Chivas, este miércoles buscará demostrar que es un digno contendiente para levantar el trofeo del balompié nacional cuando reciba a Tigres en el partido de ida de la primera semifinal del Apertura 2025.
La Máquina avanzó a la siguiente etapa luego de derrotar 3-2 al Guadalajara; sin embargo, el propio Nicolás Larcamón reconoció que estuvieron a punto de quedar fuera de la liguilla, así que deberán sacar ventaja de su localía en el estadio de Ciudad Universitaria.
¿Cómo llegó Cruz Azul a la semifinal?
Las exigencias son muchas y el argentino sabe que están frente a una gran oportunidad y confía en que el equipo aprendió de sus errores y buscarán ser más proactivos frente a los felinos.
Por su parte, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León lograron lo que parecía muy imposible, remontar el marcador global (quedaron 3-0 en el partido de ida) y golear a los aguerridos Xolos para finalizar 5-3 y con ello, seguir en la lucha por el campeonato.
Detalles de la remontada de Tigres ante Xolos
La estrategia de Guido Pizarro surtió efecto y con un doblete de Brunetta junto a las anotaciones de Ibáñez, Herrera y Vigon, Tigres se impuso e impidió cualquier reacción de la Jauría logrando con ello su pase a la semifinal.
Ahora, La Máquina y los Universitarios están frente a un examen que se antoja difícil, no solo porque ocuparon el segundo y tercer lugar del torneo regular, sino porque han llegado en igualdad de condiciones.
El encuentro de ida se realizará este miércoles 3 de diciembre en punto de las 19:00 hora centro, en el Estadio Olímpico Universitario y el partido de vuelta, el próximo sábado 6 de diciembre a las 21:10.