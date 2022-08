Luces, cámara, acción... y clásicos

La delantera mexicana vivirá su primer enfrentamiento con la playera de las Rojinegras del Atlas contra las Chivas, este mediodía en la cancha del estadio Jalisco.

El marco luce inmejorable, ya que ambos equipos marchan invictos, con 10 puntos para las atlistas y un paso perfecto de las rojiblancas con 18 unidades.

"Mentiría si dijera que es normal, pues no, para mí cada rival es lo mismo, es salir a ganar, dejar todo, pero es un Clásico, se vive diferente, obviamente habrá un sentimiento de por medio, especial de que voy a jugar contra mis ex compañeras, nunca he jugado un Clásico contra ellas, ahora me toca defender estos colores y lo haré con toda la garra.

"En el Clásico se juntan muchas emociones y sentimientos, estoy muy contenta de jugarlo, Clásicos son Clásicos, hoy me toca estar del otro lado, pero estoy muy emocionada por estar acá, es un partido muy importante para sumar en la Tabla General y poder avanzar en la meta de estar en los primeros lugares", comentó Palafox a Grupo REFORMA.

Para sacar la victoria, las Rojinegras requieren la mejor versión de sus futbolistas líderes como Palafox, Tania Morales, Zellyka Arce y Arlett Tovar, quienes se coronaron con las Chivas en el Apertura 2017.

Del otro lado, aparecen con pasado rojinegro Adriana Iturbide y Alicia Cervantes, quien registra 6 anotaciones de las 91 que suma en la Liga MX Femenil, frente al Atlas, hoy dirigido por Fabiola Vargas.

En 16 partidos ante el Rebaño, las Rojinegras suman 4 triunfos, 4 empates y 8 derrotas, registrando 5 duelos en fila sin poder derrotar a las rojiblancas, quienes llegan con la moral en alto y con el status de campeonas.

Por si fuera poco, las Chivas, quienes ya contarán con su técnico Juan Pablo Alfaro, presumen a la mejor defensa del Apertura 2022, con apenas un gol permitido y ha colgado el cero en su arco en los últimos 5 partidos.

