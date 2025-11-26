Hertz presenta su identidad "Modo Selección" para acompañar al Tri

En el evento "Camino a la Pasión", la arrendadora Hertz México anunció que acompañará a la Selección Mexicana durante el ciclo del 2026.

Con la presencia de Ernest Rey, director general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo, y José Romano, representante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se presentó el "Modo Selección", una acción que busca "actualizar y reforzar la expresión visual de la alianza de Hertz con la Selección Nacional".

¿Cuál es el impacto esperado en el turismo?

En un comunicado compartido por la empresa, "distintas proyecciones oficiales, publicadas por SECTUR, Femexfut y el Gobierno de México estiman que entre 5 y 5.5 millones de visitantes estarán vinculados al ciclo futbolístico de 2026. Esto representa un incremento cercano al 44 por ciento en la afluencia turística durante la ventana principal y un aumento de 48 % en el gasto promedio por viajero".

¿Qué declara Hertz México sobre su papel en 2026?

"El ciclo futbolístico de 2026 implicará un aumento significativo en movilidad, turismo y demanda operativa. Como Arrendadora Oficial de la Selección Nacional, nuestro enfoque es asegurar capacidad, consistencia y atención en los principales puntos de entrada del país", declaró Marco Andueza, Director General de Hertz México.