Hurtan material de trabajo a la Selección Mexicana

Mientras la Selección Nacional roba la atención de los aficionados de Oakland, el domingo los amantes de lo ajeno decidieron robar material de trabajo del equipo de Javier Aguirre.

Cinco días antes de su encuentro amistoso contra Japón en el Coliseo de Oakland, durante la madrugada de ese día, los asaltantes forzaron las cerraduras del camión que transportaba el material de entrenamiento. Los responsables del hurto se llevaron un baúl que contenía bandas de resistencia y rollos de equipo utilizado en las sesiones de preparación, según reportó la cadena ESPN.

Aunque los objetos sustraídos no incluían pertenencias de los jugadores ni equipo oficial de juego, el incidente ha generado interrogantes sobre las medidas de seguridad en territorio estadounidense.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables del robo y recuperar las pertenencias de la selección. Se espera que las cámaras de vigilancia y testimonios de testigos proporcionen pistas sobre cómo ocurrieron los hechos.

Aunque el hurto no compromete directamente el rendimiento del equipo mexicano en el campo, puede representar una distracción en lo que debería ser una concentración enfocada en jugar contra Japón.

Hasta este martes la Federación Mexicana de Futbol no ha emitido declaraciones oficiales, aunque los medios en esa zona de California, aseguran que mantiene comunicación con la policía de Oakland. El encuentro ante Japón será en el mismo escenario donde ocurrió el robo, este sábado 6 de septiembre.