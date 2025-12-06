La Selección Mexicana busca romper una "maldición"

El próximo 11 de junio del 2026 la Selección Mexicana jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo en el estadio Azteca frente a Sudáfrica, en lo que será el primer partido del grupo A, donde comparten con Corea del Sur y el ganador del Repechaje europeo entre Irlanda, Macedonia del Norte, República Checa y Dinamarca.

¿Qué historia tiene México en partidos inaugurales de Mundiales?

Sin embargo, aunque muchos consideran que el primer partido contra los 'Bafana Bafana' será sencillo, el Tri deberá superar una maldición histórica en Copas del Mundo. Desde su debut en el torneo de naciones más importante del mundo en 1930, México nunca ha podido ganar el partido inaugural de un Mundial. Sí ha ganado su primer partido, pero no el partido que sirve de inauguración de la Copa del Mundo.

En Uruguay 1930, perdió 4-1 contra Francia; en Brasil 1950, cayó 4-0 contra Brasil; en Suiza 1954, fue goleado nuevamente por Brasil; en Suecia 1958, perdió 3-0 contra el anfitrión; en 1962, Brasil le ganó 2-0; en México 1970 empató sin goles ante la Unión Soviética y en 2010 empató 1-1 contra Sudáfrica.

Detalles del partido inaugural en el estadio Azteca

Esta será la octava ocasión en la que México jugará la inauguración de un Mundial y el Coloso de Santa Úrsula hará historia como el único estadio en el mundo en albergar tres Copas del Mundo.