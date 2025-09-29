Estadio Azteca estrenará nueva fachada iluminada para Mundial 2026

El Estadio Banorte (anteriormente llamado Estadio Azteca) tendrá nueva imagen cuando termine la remodelación que se le está realizando de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde fungirá como sede del partido inaugural.

Las últimas fotografías que se revelaron de los trabajos de remodelación muestran obras en la fachada del estadio, por lo que habría un enorme cambio a las afueras del Coloso de Santa Úrsula. El histórico estadio — dos veces mundialista — mostrará una nueva cara a partir de marzo del año entrante, cuando se tiene calendarizada la culminación de la remodelación.

El Estadio Banorte, que adoptará el nombre de Estadio Ciudad de México durante la justa mundialista, tendrá una fachada iluminada con múltiples pantallas LED de última generación, esto con la finalidad de convertirlo en un inmueble referente en la capital mexicana, especialmente por las noches.

En los meses anteriores solo se habían filtrado imágenes de los trabajos de reestructuración en el interior del estadio. Se construyeron nuevas gradas y zonas exclusivas para los aficionados. Esto con la finalidad de cumplir con los requisitos que FIFA exige para un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo.

-----¿Cuándo será la reinauguración del Estadio Banorte?

La Selección Mexicana ya tiene oponente para el partido de reinauguración del Coloso de Santa Úrsula el 28 de marzo del 2026 a menos de tres meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA.