Así pelean Fidel Ambriz y los jóvenes un lugar en Selección Mexicana

Aunque el deseo es enorme, los más jóvenes en la Selección Mexicana se mantienen con pies de plomo y no se vuelan en el objetivo de pelear por un lugar en el Mundial 2026.

La misión luce cada vez más complicada, el tiempo se agota; sin embargo, no tienen nada que perder. Así lo asegura Fidel Ambriz, futbolista de los Rayados, que vive su segundo llamado con Javier Aguirre.

"Yo creo que todos estamos conscientes de eso, pero uno no tiene nada que perder, al final de cuentas hay que dejar todo en los clubes, en los entrenamientos y partidos; si uno hace bien las cosas se puede ir tranquilo a casa, sabiendo que pueden llegar esa oportunidad", declaró el jugador de 22 años.

¿Cuál es la importancia del esfuerzo en los clubes?

Dar su mayor esfuerzo es la única manera en la que pueden convencer al Vasco, pero en caso de no conseguirlo, queda de consuelo un largo y prometedor camino por recorrer.

"Y si no, seguir trabajando, esto no es el fin del mundo, uno es joven, obviamente es un sueño estar en un Mundial, pero esto no queda aquí, hay que seguir trabajando para poder en un futuro tener una convocatoria en un Mundial", agregó.

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre en el estadio Corona, en Torreón Coahuila; el martes 18 se medirá a Paraguay en San Antonio, Texas.