¡Colosales!

Esta Selección Mexicana superó el quinto partido. Aunque tuvieron que pasar siete años para que avanzara de la primera ronda en una Copa Mundial Femenil Sub-17, logró lo impensable: Se convirtió en semifinalista, después de derrotar (5-4) a Italia en una cardíaca tanda de penaltis.

Un duelo que estuvo marcado por la actuación de la guardameta Valentina Murrieta, quien atajó en dos ocasiones la pena máxima de las italianas, en tiempo regular.

Pero las chicas mexicanas también generaron peligro. Lo que hubiera sido el primer gol de la escuadra nacional, terminó en una larga revisión en el VAR. El efusivo festejo del Tricolor fue interrumpido cuando el arbitraje invalidó el tanto que Ava Stack anotó (15´), por un contacto en el área sobre Anna Copelli.

La delantera se limitó a mirar con molestia a la silbante Lara Lee, sobre todo porque le concedió un penalti al combinado italiano.

La tensión se sintió en el Estadio Olímpico de Rabat... Hasta que las futbolistas mexicanas soltaron un grito, porque la arquera Murrieta atajó el tiro de Rachele Giudici. La propia guardameta suspiró... Momentáneamente, se encontraban a salvo, y con ilusiones.

Cuando el reloj marcaba el minuto 40, Murrieta nuevamente se convirtió en la salvadora de México, ya que paró el segundo penalti del partido, después de que una jugada agresiva de Mia Villalpando las pusiera en peligro.

La Nazionale, siguiendo un juego más ofensivo, le pegó un susto al Tricolor cuando —en los últimos momentos del partido— Martina Bressan remató a la portería mexicana. Parecía que todo estaba perdido, pero el arbitraje decidió marcar un fuera de juego, obligando a que el boleto para las semifinales se definiera con una tanda de penaltis.

Antes de disputar los cuartos de final, la futbolista Bárbara del Real lo advirtió: "Queremos demostrar lo que es México". Lo hicieron. Se enfrentarán a Países Bajos, en la búsqueda de convertirse en finalistas del Mundial.



