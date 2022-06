Selección Mexicana abandona el Top Ten de la FIFA

El Tricolor se ubica en el sitio 12, tres puestos debajo en comparación con la pasada clasificatoria, de marzo. En dicho lapso, México jugó 6 partidos, uno de ellos la derrota 3-0 contra Uruguay, además de los empates frente a Guatemala y Ecuador en amistosos y Jamaica en Concacaf Nations League, y victorias sobre Nigeria y Surinam.

Eso ya le costó al Tri, que soñaba con ser cabeza de grupo en el Mundial, pero que ha ido a la baja en su funcionamiento y hasta en lo estadístico en los últimos meses de la era Martino.

A partir del 31 de marzo y hasta la fecha, México fue una de las dos Selecciones del mundo (junto a San Vicente y las Granadinas) con seis juegos disputados, el máximo en este lapso.

Brasil lidera el ranking de la FIFA y amplió la distancia sobre Bélgica, así que la sorpresa es el asalto de Argentina al tercer lugar, con lo que desplazó un puesto a Francia, que tuvo una fatal actuación en la UEFA Nations League.

El Top Ten lo completan Inglaterra, España, Italia, Países Bajos, Portugal y Dinamarca.

Una de las favoritas para el título en el Mundial es undécima, la Selección de Alemania, escoltada por México, Uruguay, Estados Unidos y Croacia.

El 25 de agosto se publica la siguiente actualización del ranking de la FIFA. La Selección Mexicana tiene su próximo partido programado el 31 de ese mes, frente a Paraguay.

TOP TEN Y LOS DEMÁS

1. Brasil (1837.56 puntos)

2. Bélgica (1821.92)

3. Argentina (1770.65)

4. Francia (1764.85)

5. Inglaterra (1737.46)

6. España (1716.93)

7. Italia (1713.86)

8. Países Bajos (1679.41)

9. Portugal (1678.65)

10. Dinamarca (1665.47)

11. Alemania (1658.96)

12. México (1649.57)

13. Uruguay (1643.71)

14. Estados Unidos (1635.01)

15. Croacia (1632.15)

[[RS-⚽️ Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil stay top 💪

🇰🇿 Kazakhstan the big climbers 🧗

🇫🇷 France fall out of the top three 📉

🇦🇷 Argentina onto the podium 🏅

👉https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm— FIFA.com (@FIFAcom) June 23, 2022

-RS]]