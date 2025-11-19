Martinoli explica polémica foto al lado de rivales en transmisiones

La actividad de la Selección Mexicana en este 2025 terminó hace unas horas, con la derrota (2-1) ante Paraguay, que amplió la crisis de resultados del equipo de Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo.

Más allá de eso, los dos compromisos internacionales del Tricolor entregaron una de las imágenes más virales de la última época en los medios de comunicación: ver a Christian Martinoli, estrella de TV Azteca, al lado de Andrés Vaca, David Faitelson y Enrique Bermúdez, sus rivales en las transmisiones y quienes defienden los colores de Televisa.

La fotografía tomada en el aeropuerto previo a salir rumbo a Estados Unidos generó opiniones por parte de los usuarios, hecho que llegó a Martinoli, quien en pleno programa explicó lo ocurrido.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ante las burlas de sus compañeros, Martinoli compartió que durante el encuentro de algunos minutos relató algunas anécdotas, asegurando que, como siempre, era el centro de atención. "Soy un cirquero de tres pistas, yo estaba repartiendo el juego y todo mundo deleitándose con mis súper anécdotas. Parezco serio, pero soy como un trabajador de casino repartiendo", contó.

En el pasado, Martinoli ha compartido que, en caso de salir de TV Azteca, jamás estaría en Televisa, pero en diferentes entrevistas ha mostrado su respeto por Andrés Vaca y la gran amistad con David Faitelson, su antiguo jefe, y Enrique Bermúdez.