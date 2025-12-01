Pumas confirma salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón

La bomba explotó en La Cantera y la reestructuración ya es un hecho. Sorpresivamente, los Pumas anunciaron las salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón de cara al Clausura 2026.

A través de un comunicado, la institución auriazul confirmó las bajas del director de estrategia deportiva y del vicepresidente deportivo, respectivamente.

Detalles sobre la reestructuración en el Club Universidad Nacional

Ahora, la directiva del Club Universidad Nacional, encabezada por Luis Raúl González, tendrá que trabajar para encontrar a los sustitutos. De acuerdo con el propio equipo universitario, la decisión de que Eduardo Saracho se marchara fue "de común acuerdo".

Cabe mencionar que, entre sus funciones, estaban la planeación deportiva, la coordinación del scouting e inteligencia deportiva y el fortalecimiento de la sinergia entre las fuerzas básicas y el primer equipo. Eduardo Saracho llegó a los Pumas en julio de 2023, es decir, ocupó su puesto durante dos años y medio.

El presidente del conjunto auriazul agradeció "el trabajo y profesionalismo desde su llegada a la institución" y le deseó "éxito en sus futuros proyectos".

Impacto de las renuncias en el futuro del equipo

Todas las responsabilidades que tenía como director de estrategia deportiva estaban enfocadas en el trabajo directo con Miguel Mejía Barón. Por su parte, el doctor ocupó su cargo como vicepresidente deportivo a lo largo de cuatro años y poco menos de tres meses; llegó a los Pumas en septiembre de 2021.

En el caso del ex director técnico, él mismo presentó su renuncia a Luis Raúl González de cara al Clausura 2026. De igual forma, el presidente del Club Universidad Nacional reconoció "el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional" de Miguel Mejía Barón, quien "siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo".

Acciones de la directiva para encontrar nuevos directores

De esta manera, se cierra un ciclo en el área deportiva de los Pumas, por lo que se espera que, en los próximos días, la directiva anuncie los nombres de las personas que ocuparán los cargos que quedaron acéfalos.