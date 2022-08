¡Ni garra, ni corazón!

El color, la lucha y esa garra que habían caracterizado a los dirigidos por Andrés Lillini desapareció. Los Guerreros bailaron a los frágiles universitarios.

Harold Preciado comenzó el festín, con un remate de cabeza que, tras revisarse en el videoarbitraje, contó (30´).

Ganar la espalda de la defensa universitaria fue el camino que siguió Preciado. Al 39´, de nueva cuenta su marca se perdió y cruzó al arquero Julio González.

Jerónimo Rodríguez empeoró el panorama al olvidarse del balón y cometer falta sobre Jair González. El árbitro Marco Antonio Ortiz señaló penalti y Fernando Gorriarán marcó.

Los abucheos comenzaron a escucharse en las gradas de Ciudad Universitaria, para todo el equipo, pero se intensificaron cada que el portero González y Dani Alves tocaban balón. El idilio con el astro brasileño se terminó.

PIDE PACIENCIA A LA AFICIÓN ANDRÉS LILLINI NO PIENSA EN RENUNCIAR

Andrés Lillini, técnico de Pumas, dijo que no va a renunciar porque confía en que el grupo puede mejorar y sería incapaz de dejar a la plantilla a la deriva. "No se me pasó por la cabeza (poner la renuncia), no soy un ignorante, ni un mercenario, no quiero dejar este grupo a la deriva; seguro lo más fácil es decir ´chao´, gracias por todo, poner a mucha gente contenta y que venga otro entrenador", afirmó en conferencia de prensa. "Llevo aquí dos años y medio, ayudé al club cuando me lo pidieron y las cosas salieron relativamente bien, y aquí estoy".