Sale Cocca del Tri, llega Jaime Lozano para Copa de Oro

En un mensaje, Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la FMF, dijo que le han fallado a la afición.

"He tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y de los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga, no tengo dudo de que todos ellos son profesionales, la falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente", indicó.