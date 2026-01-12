Cruz Azul pretende los servicios de "Chucky" Lozano

Luego de conocerse la salida de Hirving Lozano del San Diego FC, los rumores sobre su nuevo destino no han parado, y ahora Cruz Azul es reportado como uno de los clubes supuestamente interesados en contratar al delantero mexicano.

¿Qué equipos están interesados en Hirving Lozano?

En el programa de "Enfocados" de "ESPN", John Sutcliffe aseguró que "La Máquina" es uno de los posibles destinos para el "Chucky" Lozano, aunque también dejó en claro que hay múltiples equipos de la MLS interesados en sumar a su plantilla al seleccionado mexicano.

"Lo que he escuchado es que Cruz Azul ha alzado la mano. Aquí lo importante es que lo quieren vender (el San Diego FC); de préstamo podría ser a equipos como Galaxy de Los Ángeles, el Houston Dynamo. La información que tengo es que sería Cruz Azul quien estaría buscando al 'Chucky'", afirmó el reportero de la cadena deportiva antes mencionada.

Este fin de semana hubo un par de equipos mexicanos que bajaron la mano para recibir al mexicano en sus filas. En conferencia de prensa, Gabriel Milito de Chivas aseguró no tener interés en contar con Lozano; Antonio Noriega puntualizó que "Rayados" ya habría cerrado su mercado de fichajes y Esteban Solari, técnico de Pachuca, comentó que confía en el equipo que tiene, dando a entender que tampoco piensa en la llegada de Hirving.

Detalles sobre el interés de Cruz Azul por Lozano

En las últimas horas también surgió el reporte de Adrián Esparza Oteo, reportero de "TUDN", quien informó sobre el supuesto interés de Cruz Azul por contratar al ex del PSV.

"A Hirving Lozano lo ofrecieron a Cruz Azul hace algunos días, pero en La Noria dijeron que no", escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el comunicador.

Cuando el extremo tricolor llegó al San Diego FC, se reportó que su salario sería de poco más de seis millones de dólares, pero éste podría aumentarse a siete y medio por bonos.