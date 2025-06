Álvaro Fidalgo podría ocupar el lugar de Luis Chávez en la selección mexicana

La lesión de Luis Chávez resultó un duro golpe en el seno tricolor; sin embargo, Javier Aguirre opta por darle vuelta lo antes posible a esta situación.

Para el "Vasco", los elementos que tiene por ahora son suficientes para darle la vuelta a la situación y hacer un buen papel en esta Copa Oro. Pensar en alguien más, no es la idea.

"Con 26 jugadores tenemos gente, vamos a extrañar a César y a Luis, pero tenemos 26 opciones y hay gente preparada para suplirlos con condiciones, no sé cómo vamos a jugar, pero las bajas de Luis y César son considerables", declaró Aguirre.

¿La baja de Luis Chávez podría abrirle las puertas a Álvaro Fidalgo? Javier Aguirre fue tajante en su respuesta y negó que piense en otras opciones rumbo al Mundial 2026.

"Me cuesta mucho hablar de la gente que no está en selección, entiendo tu pregunta, con nombre y apellido, pero entraríamos en una situación compleja, porque me podrían preguntar por otros jugadores y sería especular, de momentos estamos los que estamos. Lo vamos a extrañar (a Luis Chávez), pero estamos centrados con el grupo que tenemos", aseveró el "Vasco".

Luis Chávez estaba desconsolado

Javier Aguirre comentó lo que habló con Luis Chávez, luego de conocer que sufrió una rotura de ligamento anterior cruzado derecho, que podría alejarlo de la Copa del Mundo 2026.

"Hablé con Luis, sí, lo arropamos, él estaba desconsolado. Después de ver a los doctores, de ver que tiene buen cuadriceps y los doctores son optimistas, entre antes lo intervengan, su recuperación será más rápido", declaró Aguirre.

"La federación y los doctores están tratando de hacerlo en México lo más rápido posible. Estaba abatido, pero el cariño de su familia, su esposa e hijos, nosotros, es la peor parte de futbolista. Viene la cirugía y una recuperación larga", concluyó.