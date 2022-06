¡Rompen mercado!

{"quote":"Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta (Barcelona). Es momento de nuevas aventuras que me llenen y que me hagan sentir valorada de verdad". Jennifer Hermoso, futbolista española "}

El más hermoso fichaje en la historia de la Liga MX Femenil jugará para las Tuzas del Pachuca.

Pentapichichi y siete veces campeona de la Primera División de España, dos veces mundialista, monarca de la Champions 2020-21 y goleadora histórica del Barcelona (174 anotaciones) y de La Roja (31), esa es Jennifer Hermoso.

"Nada más se trajo (el vicepresidente Martín Peláez) al equivalente de un Cristiano Ronaldo o un Messi", dijo a Grupo REFORMA el presidente del club Pachuca, Armando Martínez.

Hermoso, de 32 años, no respondió a la oferta de renovación del Barcelona. Se perfilaba para jugar con sus ex del Atlético del Madrid o incluso con el Real Madrid. ¿Cómo elige a la Bella Airosa una futbolista de esas dimensiones?

Múltiples conversaciones por zoom con ella y su representante Édgar Merino, la presentación detallada del proyecto del subcampeón Pachuca, así como el de la Liga MX Femenil (incluidos los ratings), la infraestructura, el trato humano y una oferta económica atractiva encaminaron la negociación, que duró un mes.

"Fue dificilísimo. Ella tenía muchas ofertas de equipos importantísimos en Europa: la querían en Inglaterra, en España, en Francia, fue una labor titánica", comentó Martínez.

Es zurda, pero también maneja con maestría el perfil derecho, hábil, de rápida definición y buen tiro de media distancia.

En este verano, un esguince le impide jugar su tercera Eurocopa. El periódico La Vanguardia establece que causará baja entre cuatro y seis semanas. Pachuca no tiene prisa; aceleró en el momento correcto.

"Ella también hizo un esfuerzo (económico) para venir acá, hay que reconocerlo. Sí es un impacto importante en la nómina, pero que debe de irse consolidando y sacando de los mismos patrocinadores que debe generar, de las mismas entradas, el rating de televisión, los premios por llegar a Liguilla, hay que explotar todo eso", dijo el presidente del Pachuca.