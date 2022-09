´Romance con la fiel no termina´

Pese a que los resultados de el Apertura 2022 no han sido lo esperado, el presidente del Atlas, José Riestra, asegura que el idilio con un público al que se conoce como La Fiel no ha concluido.

Las principales quejas del público que ha asistido o de los que se han alejado son entre otras las complicaciones para acceder a adquirir los boletos de forma digital, la complicación para obtener el Fan ID, el retraso para ingresar al Estadio Jalisco por la revisión del mismo Fan ID que muchas veces no está registrado, así como el aumento en el precio de los boletos. Muchos aficionados han demandado volver a la venta de boletos físicos, pro lo cual en el partido de mañana de Atlas ante los Pumas se abrirá una taquilla especial a las afueras del Estadio Jalisco.

No creo que sea un tema de romance, sino de experiencia en lo cual estamos trabajando. Nadie quiere un lugar en donde no la pasa bien, y es un tema que queremos mejorar, y es algo que tenemos que trabajar con Clubes Unidos y traer de regreso a nuestra afición. Hemos tenido entradas lamentablemente entre 12 y 14 mil aficionados promedio.

"La experiencia que ha tenido la afición en las últimas fechas lo tenemos consciente en el club, hemos hecho una serie de ejercicios para mejorarlo, hemos abierto una taquilla física que era uno de los temas que habíamos decidido que ya no, pero para darle una oportunidad a los aficionados que no logran sacar su boleto digital o vía un aparato inteligente, vamos a cambiar eso para hacerlo más ágil, y quiero ser bien claro: estamos en un proceso de cambio, no significar que el partido de mañana eso va a ser todo, vamos a continuar trabajando en eso, muchos de los trabajadores de la institución se sumarán, estarán en las puertas del Estadio, trabajando con la gente para lograr una mayor experiencia", dijo hoy el presidente del Atlas al terminar el evento de la firma entre el Atlas y el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), en una estrategia a favor de la salud mental en Jalisco, como parte de la Campaña Estatal para la Prevención del Suicidio.

José Riestra aclaró que no habrá retorno a la venta del boleto en forma física.

"Nuestra idea es migrar al boleto digital, hemos trabajado esta semana analizando la situación de los bancos mexicanos en 2014, cómo vivieron el proceso de la transición digital, pero no se acabó el dinero en efectivo, ni las idas a las sucursales, entonces tenemos que aprender de otras industrias sus mejores prácticas y aplicarlas al futbol.

"Quiero dejar muy en claro que no es lo mismo estar un minuto en una fila faltando 30 minutos para empezar un partido, que estar 1 minuto una vez que el partido está ya iniciado, la desesperación, la ansiedad de querer estar adentro es lo que provoca la reacción en los aficionados", puntualizó.

Cansancio mentalLa campaña irregular del Atlas en el Apertura 2022, en el cual se encuentra en el antepenúltimo lugar de la Tabla General con 9 puntos, fuera de la zona de Reclasificación, el presidente rojinegro, José Riestra lo atribuye más al desgaste mental por un año intenso.

"Obviamente después de ganar un Bicampeonato y el Campeón de Campeones, llega un cansancio, muchos lo atribuimos a la parte física, pero también pasa por un cansancio mental, pero lo importante es que se trabaja, el equipo viene trabajando en esa parte desde que se inició esta parte de transformación, era el cambiar la cultura, el proceso de pensar, el hacernos responsables de nuestros actos, y trabajado con el compromiso y enfocados a lo que viene", dijo José Riestra.

La visita del astro brasileño, Dani Alves, junto con los Pumas para enfrentar mañana al Atlas en el Estadio Jalisco, genera expectativa en la afición, pero José Riestra se concentra más en su equipo.