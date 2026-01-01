América ficha a Rodrigo Dourado para el Clausura 2026

Después de varias semanas sin novedades en Coapa, el América ya tiene a su primer refuerzo para el torneo Clausura 2026. De acuerdo con la información compartida por el periodista César Merlo, quien se especializa en fichajes, el equipo azulcrema compró la carta del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis.

En el primer día del 2026, Merlo reveló que "hay acuerdo verbal entre ambos clubes y ya se cruzan los documentos correspondientes para oficializar el fichaje".

Dourado, mediocampista con perfil defensivo de 31 años de edad, llegó a México en 2022 y desde entonces jugó 127 partidos, con registro de tres goles y cuatro asistencias.

Este es el primer refuerzo del América de cara al siguiente torneo, luego de quedarse fuera en Cuartos de final en el Apertura 2025 a manos de Monterrey, a falta de que el propio equipo lo haga oficial en redes sociales. Sería el reencuentro de Dourado con el entrenador azulcrema, André Jardine, quien lo dirigió en su etapa por San Luis.