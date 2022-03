Reynoso acepta crecimiento de la MLS

La Liga MX sigue viendo por encima del hombro a los equipos de la MLS, y eso puede salir caro.

El técnico de Cruz Azul Juan Reynoso señaló que México se debe de abrir los ojos y aceptar el crecimiento que ha tenido el futbol de la Liga estadounidense, que hoy tiene a tres equipos con un pie en las Semifinales de la Concachampions.

"Con la MLS es muy difícil de evaluar, seguro con el tiempo eso se va a dar con la estadística, pero hoy no sé si ya nos equilibró y nos pasó como Liga.

"Yo digo por los enfrentamientos, porque los números, los GPS, la fortaleza física de sus jugadores, las contrataciones, ha tenido un crecimiento y eso de subestimar se me hace una falta de respeto cuando no es así, no hemos abierto los ojos en México, por lo que ha crecido la Liga y lo que nos cuesta venir y sacar resultados", expresó en conferencia.

El NYC FC, New England y Seattle Sounders de la Liga de los Estados Unidos ganaron sus cotejos de local, por lo que podrían ser mayoría en la Semifinales de la justa.

El técnico peruano lamentó que La Máquina no haya podido sacar una ventaja más amplia en el Estadio Azteca, donde ganaron el choque 1-0, pero subrayó que ninguna llave está cerrada, ni siquiera para los clubes que conquistaron 3-0 el juego de ida.

"La vedad si hubiéramos sido contundentes estuviéramos hablando de tener una mayor ventaja pero la serie seguiría complicada, como va a pasar con los partidos de vuelta con León y Pumas, van 3-0 abajo pero hacer gol en los primeros 30 y ya son sólo dos de diferencia.

"Esperamos adaptarnos a la cancha, que no va a ser fácil, y una vez que nos adaptemos empezar a construir lo que mejor hacemos y sobre eso ojalá nos pudiéramos adelantar en el marcador. Ya nadie peca de ingenuo y seguro va a ser una serie muy dura, y ojalá el arbitraje, el VAR, y todos estén a la altura", concluyó.