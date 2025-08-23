Lluvia en Ciudad de México retrasa inicio de partido Cruz Azul vs Toluca

La lluvia se hizo presente en el sur de la Ciudad de México y complicó el arranque del partido entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025. El duelo, programado en el Estadio Olímpico Universitario, tuvo que retrasarse unos minutos por las malas condiciones del clima.

El silbatazo inicial estaba pactado para las 21:05 horas, sin embargo, la intensa lluvia y el viento que azotaban la zona obligaron a posponer el arranque del juego.

En total, el retraso fue de 30 minutos, lo que generó cierta incertidumbre entre los aficionados que ya esperaban con ansias el encuentro.

"El partido Cruz Azul vs Toluca en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio", informó la Liga MX.

Desde las 18:00 horas comenzó una ligera llovizna en los alrededores del Olímpico Universitario. Con el paso del tiempo, la lluvia se intensificó a tal grado que la visibilidad en la cancha era mínima, lo que ponía en riesgo el desarrollo normal del partido.

Antes de que los equipos salieran a calentar, la voz del estadio informó a los asistentes sobre el retraso debido al mal clima. De inmediato se pidió calma a la afición, que tuvo que esperar con paciencia el inicio del compromiso.

Para hacer más amena la espera, el DJ del estadio se encargó de animar al público con música y ambiente. A pesar de las condiciones adversas, los seguidores de ambos equipos se mantienen con buen ánimo y guardan el momento en que la lluvia ceda lo suficiente para que comience el partido.