Retomamos hambre por ganar: Luis Romo

El centrocampista aseguró que el Monterrey ha cambiado la cara con el regreso de Vuce, luego de dos victorias consecutivas ante América y Mazatlán FC.

"Hemos ido viviendo cada partido como si fuera el último, hemos retomado el hambre que tal vez no se nos veía por ganar, por demostrar lo que somos y vamos paso a paso", mencionó el mexicano en conferencia.

"A veces los cambios hacen que reinicies todo de nuevo, que te enfoques en hacer lo básico, hemos vuelto a las bases, a ser un equipo ordenado a partir del orden".

Rayados tenía un triunfo en seis juegos antes de la llegada de Vucetich, quien ha encontrado la fórmula de revitalizar al equipo, que más allá de la mala racha, vivía con la presión de la afición por el rendimiento y la eliminación en el Mundial de Clubes.

Romo, quien ya había trabajado con el "Rey Midas" en el Querétaro, dijo que se ha sentido en confianza con el DT y hoy está cómodo jugando como doble contención, su posición natural.

"Me siento bien, recuperando esa confianza. Mi posición original es de doble cinco. Tal vez no estaba atravesando mi mejor momento, yo creo volver a las bases me está cayendo muy bien", señaló.

El seleccionado asistió en el gol de Joel Campbell, que dio paso a la victoria 2-1 sobre los Cañoneros el viernes.

Luis Romo resaltó lo importante que será el duelo ante FC Juárez este martes, antes de lo que será el Clásico Regio 127.

"Muy claro, mañana enfrentarnos a Juárez, lograr tres puntos más que nos acercaría a lugares de clasificación directa, y después Tigres, hay que enfocarnos", finalizó.