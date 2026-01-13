Puebla y Mazatlán FC abren la Jornada 2 de mitad de semana

La actividad de la Liga MX no se detiene y, con la presión de la Copa del Mundo de 2026, presenta la primera fecha de media semana del Clausura 2026, una jornada que inicia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y Mazatlán FC.

¿Cómo llegan Puebla y Mazatlán FC al partido?

Las escuadras acostumbradas a pelear por los últimos lugares de la clasificación ven en el arranque del torneo la oportunidad de dar esperanza a sus aficiones, quienes, más allá de verlos luchar por el campeonato, desean que el equipo muestre regularidad.

Detalles del duelo entre Puebla y Mazatlán FC

Para el compromiso en tierras poblanas, ambos equipos llegan golpeados tras caer en sus partidos de debut ante Atlas y FC Juárez, lo que aumenta la presión que intentarán liberar con un triunfo.