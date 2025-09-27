Reprograman para el sábado el Chivas-Puebla por condiciones climáticas

La lluvia y el mal estado del césped del Estadio Cuauhtémoc obligó a posponer el Puebla-Chivas, para resguardar la integridad de los futbolistas.

El duelo fue reprogramado para mañana. Estaba pactado para disputarse este viernes a las 21:00 horas, sin embargo, una fuerte lluvia sobre el Estadio Cuauhtémoc provocó un retraso que se anunció a las 20:17 horas. Dos horas y media más tarde, y después de varias pruebas por parte del equipo arbitral y de Protección Civil, determinaron que el duelo no se dispute y se juegue un día después.

"La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX que indican la suspensión de partidos por "causa de fuerza mayor" y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes", informó la Liga MX.

"Por lo anterior, el partido Puebla vs. Chivas será reagendado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. en el Estadio Cuauhtémoc. Agradecemos la comprensión de Clubes y aficionados, destacando que la seguridad de todos los asistentes es prioridad para la LIGA BBVA MX", añadieron en el comunicado.

Es la segunda ocasión en el torneo Apertura 2025 que una tormenta afecta el inicio de un partido de las Chivas, sin embargo, el pasado fue de local en el Estadio AKRON, el miércoles 17 de septiembre contra Tigres. A diferencia de las condiciones en Puebla, el partido en la cancha del Rebaño se disputó sin complicaciones un par de horas después, tras un efectivo drenaje en la cancha.