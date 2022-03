Registro biométrico a aficionados en Nuevo León

Aldo Fasci, secretario de la dependencia, prometió que implementarán este proceso de acceso al estadio, que va de la mano con las medidas de seguridad que determinó la Liga MX por los hechos violentos en Querétaro.

"Se instalará tecnología de seguridad para la verificación en el acceso de los grupos de animación, las barras, y contarán con credencial autorizada por los clubes locales.

"El proceso de credencialización ya se tiene y en próximas temporadas se iniciará el control de registro biométrico (capturas de huellas y rostro).

Se instalará tecnología para reconocimiento facial para la identificación tanto de los grupos de animación y de todas las personas que ingresen a los estadios durante la temporada 2022-23", explicó Fasci.

Mauricio Doehner, presidente del consejo de enlace Cemex-Sinergia Deportiva (Tigres), señaló que es vital que los barristas estén identificados.

"Cuando hay anonimato ahí la gente se esconde, y para mí el tema de las barras es darles la posibilidad de hacer su trabajo, de apoyar a sus equipos, pero al mismo tiempo bajo un especie de Fan ID, para saber quién es quién y tener claridad", comentó Doehner.

José González Ornelas, presidente del consejo de administración de Rayados, dijo que las barras estarán en constante evaluación.

"Son cosas que seguramente se estarán evaluando, nosotros por lo pronto nos vamos a apegar a los acuerdos y decisiones que tomó la asamblea (de Dueños)", dijo Ornelas.

Las barras, bajo control

El técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, no sataniza a la barras, pide que se conduzcan con respeto y recomienda al resto de la afición acudir sin miedo al Estadio TSM Corona.

"Los grupos de animación deberían ser controlados y que no sea tan contrastante con el ambiente familiar. Hay quien dice que son copiados, otros son my auténticos, al final son bienvenidos mientras lo hagan con respeto", dijo.

El estratega señaló que la medida implementada por la directiva para acabar con el anonimato en las gradas, acreditando a todos los que acudan, tendrá buenos efectos.

"Esta medida me parece muy buena, tener una afición acreditada, no podemos permitir que esto se desvirtúe, el club había sido pionero en otras cosas, en el 2009 quitó las mallas y estas medidas que se han tomando me parecen muy positivas", abundó.

"La afición de nuestro club debe estar tranquila. Se debe tener un ambiente familiar".

En lo deportivo, Fentanes reiteró su confianza en los jugadores y cree que será cuestión de unas semanas para estar a plenitud, sobre todo en el aspecto físico.

"La misión de este cuerpo técnico es elevar el nivel de todos. No estamos acá para enseñarles nada sino para recuperar lo que hacían hace algunos meses", detalló.