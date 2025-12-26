Jordan Carrillo refuerza a Pumas para el Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM siguen trabajando en el fortalecimiento de su plantilla, rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX.

En los últimos días, la directiva del Club Universidad Nacional hizo oficial la contratación de tres refuerzos. César Garza, Juninho Vieira y Antonio Leone.

Sin embargo, su plantel todavía no está completo y por lo que anunció una nueva incorporación.

A través de sus redes sociales, el equipo universitario hizo oficial la llegada de un elemento que llegará para apuntalar la ofensiva.

"¡Bienvenido a Pumas, Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!", publicó en su cuenta oficial de X.

Además, acompañó la publicación de bienvenida con otro mensaje sobre con qué actitud se suma a la institución auriazul.

"Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro", añadió.

El extremo tricolor llega procedente del Santos y su traspaso es en calidad de cedido por un año y con opción a compra, en dado caso de que los Pumas queden satisfechos con su rendimiento.

¿Quién es Jordan Carrillo y qué aporta a Pumas?

Jordan Carrillo buscará revancha luego de que hace algunos años fuera considerada una de los promesas del futbol mexicano.

Con 24 años recién cumplidos, él mismo es consciente de que su contratación con el conjunto auriazul es "un paso grande" en su trayectoria, por lo que tratará de cumplir con las expectativas.

El canterano del club lagunero puede jugar, tanto por el extremo derecho como por el izquierdo, por lo que llegará a pelear la titularidad directamente con Jorge Ruvalcaba y Alan Medina, respectivamente.

Incluso, es capaz de jugar por detrás del centrodelantero, aunque no es habitual que Efraín Juárez utilice un enganche en su esquema táctico.

Detalles sobre la llegada de Jordan Carrillo a Pumas

La llegada de Jordan Carrillo fortaleza a los Pumas, sobre todo en el tema ofensivo, donde necesita mejorar, ya que, en el Apertura 2025, apenas pudo marcar 24 goles en la Fase Regular.