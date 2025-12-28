¿Quiénes son y de qué juegan los refuerzos de Chivas?

Hasta este punto, las Chivas solamente han confirmado a dos refuerzos para el Clausura 2026: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. El primero llegó procedente del Cruz Azul y el segundo del Chicago Fire, ambos con el objetivo de fortalecer a la plantilla del Rebaño.

Ricardo Marín regresó al equipo para este torneo, luego de haber estado el año pasado jugando en el Puebla, por lo que no es visto como un refuerzo, pero sí es una gran adición para el ataque rojiblanco.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Chivas?

Sigue habiendo dudas sobre si Sepúlveda y Gutiérrez serán los únicos refuerzos para el equipo de Gabriel Milito, que ya anunció de manera oficial tres bajas: Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela. Además, dentro de la lista de transferibles, según reportes, aparecen nombre como Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Alan Pulido y Teun Wilke.

Ángel Sepúlveda

El veterano delantero llega a Chivas para vivir su segunda etapa con el club, luego de haber tenido una primera parte muy gris con el cuadro rojiblanco. Durante el Apertura 2025, Sepúlveda disputó 20 partidos en Liga MX, logrando anotar siete goles y perdió parte del torneo por lesión, además de ser rezagado a la banca por el gran nivel de Gabriel Fernández.

En su paso por Cruz Azul coleccionó más de 100 partidos, todos como centro delantero, anotando 39 goles y el nivel mostrado como celeste lo llevó de nueva cuenta a la Selección Mexicana.

Detalles sobre las bajas de Chivas para el torneo

Brian Gutiérrez

Con 22 años, el mediocampista mexicoamericano llega al club con el cartel de "estrella", puede sonar descabellado, pero en su paso por la MLS dejó grandes actuaciones. Eso sí, los últimos fichajes de Chivas provenientes de la MLS (Cade Cowell, Daniel Aguirre y Daniel Ríos) no han tenido el desempeño que se esperaba, por lo que Gutiérrez viene a cambiar la percepción que tiene la afición sobre los jugadores provenientes de la liga estadounidense.

En los más de 160 partidos con el Chicago Fire, Brian Gutiérrez jugó la mayoría (57) como mediocentro ofensivo, posición en la que acumuló 12 goles y el mismo número de asistencias. No obstante, el nacido en Estados Unidos también disputó juegos como interior, mediocentro, extremo por izquierda y derecha, así como mediapunta, por lo que su versatilidad puede beneficiar el esquema de Milito. En la última temporada como jugador del Fire, sumó 35 duelos y anotó 11 goles.