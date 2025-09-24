Cruz Azul persigue récord de victorias consecutivas en la Liga MX

La Máquina sigue con paso arrollador de la mano del técnico Nicolás Larcamón y ya se podría comenzar a pensar en romper una de las marcas históricas de la Liga MX.

De la mano del entrenador argentino, Cruz Azul acumula siete triunfos seguidos en el Apertura 2025, por lo que está a cinco más de igualar el récord de más victorias consecutivas en el futbol mexicano.

La marca de 12 partidos ganados al hilo le pertenece al propio Cruz Azul (empatado con León), la cual consiguió bajo el mando del DT Juan Reynoso en el Clausura 2021, torneo en el que los Cementeros terminaron alzando el título.

¿Qué rivales siguen para La Máquina?Aunque el récord luce cercano, la misión no será sencilla para el conjunto de La Noria, pues en sus siguientes cinco encuentros se medirá a tres clubes que ahora mismo están dentro de los seis primeros lugares de la clasificación, en zona de Liguilla directa.

La primera prueba será contra Querétaro esta tarde en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo, en las siguientes tres jornadas visitará a Tijuana y a Tigres, para luego recibir al América en CU, durante la Fecha 13.

En caso de mantener viva su racha, Cruz Azul buscaría igualar la marca de victorias consecutivas contra Necaxa en Aguascalientes el próximo 21 de octubre.