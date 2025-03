"Mejor cállate la boquita", polémica entre Hugo Sánchez y Gignac por 'Chicharito'

Si no sabe de lo que habla, mejor que se calle, es la sugerencia que hace Hugo Sánchez a André-pierre Gignac, luego de que éste dijera que Chicharito Hernández es el mexicano con mejor trayectoria en Europa.

Luego de que el atacante francés en entrevista para la cadena Fox hiciera esta aseveración para defender de las críticas que se le hacen al delantero de Chivas, el Pentapichichi se enojó y a través del programa en el que participa, Futbol Picante, le mandó un mensaje al jugador de Tigres.

"Antes de hablar hay que informarse; si no estás bien informado, mejor cállate la boquita y no digas algo que no sabes.

"Gignac debe cuidar sus palabras porque en este país cuando lo escuche mucha gente, va a perder mucha credibilidad en este país, si en Francia hablan así no creo que sean tan irrespetuosos para hablar así de Platini o grandes figuras como Zidane", recomendó Hugol.

El francés no se manifestó en redes sociales tras las palabras del Pentapichichi.





ASÍ LO DIJERON

"Un jugador que participó en el Real Madrid (Chicharito Hernández)... Tiene una carrera fantástica, puede ser que sea el mexicano con la mejor carrera en Europa". André-pierre Gignac, Delantero de Tigres

