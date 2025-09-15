El líder sigue enrachado

Con un solitario gol de Germán Berterame, los albiazules, sin emplearse a fondo, sacaron los tres puntos para llegar a 21 y mantener la cima general.

Germán Berterame adelantó a los Rayados con una buena definición al minuto 25.

El Monterrey, sin emplearse a fondo, controlaba las acciones del partido.

Los albiazules llegaron al encuentro con una imponente racha de 6 triunfos consecutivos.

Los albiazules buscaron tomar la ventaja desde el inicio del encuentro, por medio de un disparo de peligro de Fidel Ambriz que fue directo a las manos del arquero José Hernández.

Sin tener que apretar a fondo el acelerador, la Pandilla se encontró con el gol de Berterame, quien aprovechó un rebote luego de un disparo previo de Ambriz que pegó en un defensa. El delantero naturalizado mexicano bajó la pelota con el pecho y de pierna derecha fusiló al arquero al minuto 25.

Nadie pudo encontrar otra anotación, por lo que el partido llegó a su final y el Monterrey hilvanó su séptimo triunfo, para empatar el récord en torneos cortos de Víctor Manuel Vucetich.







