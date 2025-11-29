América va por el milagro ante Rayados

Con el Estadio Ciudad de los Deportes apoyándolos, América busca avanzar a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, pero para ello deben de imponerse a los Rayados de Monterrey en una eliminatoria que los regios ganan 0-2.

Las Águilas tienen una gran tarea para este fin de semana, donde buscan convertirse en el primer invitado a la antesala de la final del presente torneo y, además de ese objetivo, quieren evitar otro fracaso en este semestre que ha sido terrorífico para ellos.

¿Cuál es la situación actual de América?

A lo largo de la era de André Jardine al frente del cuadro de Coapa, nunca habían llegado a las instancias finales con un 0-2 en contra, por lo que esta tarde buscan el pase anteponiéndose a esa dura estadística.

¿Qué desafíos enfrenta Monterrey?

En medio de los rumores de la posible salida de Sergio Ramos, el cuadro de Monterrey debe de mantener la concentración y la ventaja para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo para evitar una prematura eliminación.