Rayados-Tigres, una nueva edición del Clásico Regio

Una nueva edición del Clásico regio se dará esta noche, en el estadio BBVA. El Monterrey y los Tigres se vuelven a ver las caras, con el orgullo de por medio.

Este duelo de la Jornada 16 será un adelanto de los que habrá en la Liguilla del Apertura 2025. Además, la pelea por el liderato también está en juego. Los dos equipos desean mantenerse vivos en la lucha por quitarle la cima al Toluca.

Los Rayados ocupan la quinta posición de la tabla general, con 30 puntos; los felinos, la segunda, con 32. Ambos siguen muy de cerca a los Diablos Rojos, que tienen 33.

Sin embargo, albiazules y auriazules viven distintas realidades, aunque la clasificación diga otra cosa. La Pandilla apenas ha podido ganar dos partidos en las últimas seis fechas y viene de caer con el Cruz Azul.

La escuadra de Guido Pizarro llega con una impresionante racha de 11 partidos consecutivos sin perder, con seis victorias y cinco empates. La última ocasión que los Tigres cayeron fue en la quinta fecha con el América, hace dos meses y medio.

A su favor, el Monterrey tendrá la ventaja de la localía. En el Gigante de Acero, los Rayados únicamente tienen una derrota con su acérrimo rival, en los últimos seis duelos de Liga MX, con tres empates y dos victorias. Monterrey y Tigres no tienen permitido perder.



