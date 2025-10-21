Sergio Ramos revela su deseo de extender su contrato con Rayados

Este martes los Rayados de Monterrey recibirán en el estadio BBVA a los Bravos de Juárez, en el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Estarán obligados a ganar después de un sorpresivo empate con Pumas y sus figuras, incluido Sergio Ramos, deberán levantar la mano para que eso suceda.

Contexto general

El español, además, recientemente confirmó su deseo de extender su contrato con la Pandilla, así lo reveló ante la pregunta de Juanfe Sanz del Chiringuito, famoso programa de futbol en España. El reportero español abordó al excapitán del Real Madrid mientras este abandonaba las instalaciones de El Barrial, centro de entrenamiento del Monterrey, y lo cuestionó sobre su presente en México.

"No me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla y es un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año termine bien", respondió Ramos. Antes de irse, el líder de los Rayados aseguró que "termino contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí porque estamos muy a gusto".

Reacción de los involucrados