Accidente de Lucas Ocampos lo deja fuera de cuartos contra América

Este martes Rayados de Monterrey anunció que una de sus estrellas, Lucas Ocampos, se perderá los cuartos de final contra el América tras sufrir una fractura de radio en la muñeca derecha al atender de emergencia un percance familiar.

En redes sociales, algunos aficionados de la Pandilla señalaron al atacante argentino por lesionarse nuevamente en medio de una serie de eliminación contra las Águilas, ya que en la final del Apertura 2024 abandonó el partido de ida al minuto 2 por una molestia física. Sin embargo, este miércoles salió a la luz un video del accidente que sufrió Ocampos.

¿Qué ocurrió?

Fue el periodista Willie González el encargado de revelar los detalles del accidente. Según relata el conductor regiomontano, Ocampos se cayó de un monopatín eléctrico al salir de emergencia de su casa para ir a buscar a su hija, quien se habría caído de un caballo. "Lucas, al salir de su casa e intentar tomar uno de sus carros, un automóvil lo tenía su señora y el Tesla no tenía batería, y, como cualquier papá, tomó el scooter y al darle a toda velocidad en una bajada rumbo al hípico a atender el accidente de su nena perdió el control de scooter y salió volando", reveló Willie.

"Se pegó en la cabeza, quedó inconsciente, tirado en la calle. tiene un golpe en el pómulo derecho, brutal el golpe, y al meter la mano se rompe la muñeca. Él no sabe cómo se cayó", agregó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En el video, Ocampos se muestra sentado en la banqueta con el celular en la mano y el rostro ensangrentado. La situación ha generado reacciones mixtas entre los aficionados, quienes expresan su preocupación por la salud del jugador y critican su falta de precaución en un momento tan crucial para el equipo. La lesión de Ocampos representa un golpe significativo para los Rayados, que dependen de su talento en la fase de eliminación directa.

La frustración de los seguidores se ha intensificado, ya que el jugador había estado lidiando con problemas físicos previos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su estado de salud y su capacidad para contribuir al equipo en momentos críticos.