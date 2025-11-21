Sergio Ramos analiza opciones para su futuro

Sergio Ramos llegó al fútbol mexicano como uno de los bombazos más grandes de su historia. Ahora, aún sin éxitos cosechados con Rayados, se tiene mucha incertidumbre con respecto al futuro del defensa en la Liga MX.

¿Qué futuro tiene Sergio Ramos en Rayados?

Sin embargo, el presidente deportivo del equipo regio, José Antonio Noriega, dio a conocer recientemente detalles sobre las negociaciones que existen para que el campeón del mundo se quede con los de La Pandilla.

"A ver, entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto, hay pláticas —es normal— pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distraemos de lo más importante ahora: pensar en cómo va a estar el equipo", aseguró Noriega.

¿Qué dice José Antonio Noriega sobre Sergio Ramos?

"Como se dice, 'la piña' en España; aquí diríamos 'cerrar filas'. Eso es lo que debemos hacer para enfrentar a un equipo complicado como América. Cualquiera sería difícil, pero América sabemos el rival que es, la repercusión y la caja de resonancia que genera. Por lo mismo debemos enfocarnos en eso y hablaremos de otros temas más adelante", continuó.

El contrato de Ramos termina en diciembre, por lo que se espera que se quede en la Liga MX para el Clausura 2026.