Rayadas en busca de quedar lo más alto posible en la tabla general

Para Karol Bernal, defensa de Rayadas, el último juego del Torneo Clausura 2024 no es uno más.

Con su actual equipo Monterrey, el que la debutó en la Liga MX Femenil, se mide a las Chivas, equipo en el que también jugó y logró el cetro del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones 2021-2022, este último tras vencer a Rayadas.

Con el Monterrey logró ser campeona en el Apertura 2019.

"Porté las dos camisas y bueno, ahora estoy acá en Rayadas, entonces, ahora me toca defender con todo esta playera y pues siempre hacerlo de la mejor forma", explicó Bernal, defensa de 21 años de edad.

Monterrey cierra el torneo recibiendo al Guadalajara este sábado en el "Gigante de Acero"





QUERÍA LIDERATO PERO

Bernal dijo que aunque el liderato general, al que ya no aspiran tras perder en la última fecha ante FC Juárez, era un objetivo y motivación, tampoco les quita el sueño el no lograrlo.

Monterrey Femenil ya no aspira a ser líder general del torneo, pero quiere cerrar lo más alto posible en la tabla teniendo fuerte la posibilidad de ser segundo o tercero.

"Pues creo que el haber perdido contra Juárez, pues no fue como que un buen partido, pero tampoco creo que nos puso como en una circunstancia de a lo mejor no calificar a Liguilla o algo así, pero también sabemos que nos enseña que hay cosas por por corregir y que pues ahora se viene lo mejor", expresó Bernal.

"Todas siempre queremos estar en primer lugar y pues ahora como pues no se pudo por el partido anterior que tuvimos, pero creo que eso no nos desmotiva, ni nos baja, entonces, creo que seguimos pues ahí motivadas de que si no pudimos estar ya en el primer lugar, pues seguir manteniendo para a lo mejor buscar el segundo, o igual mantenernos y no bajar de ese de ese tercer lugar".

Actualmente Rayadas es tercer lugar con 38 puntos; Pachuca segundo con 41 y Tigres Femenil primero con 43.