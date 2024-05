Raúl Rangel, convencido que Chivas puede ser campeón

Raúl "Tala" Rangel y todo Chivas lucen convencidos de que el equipo está para ser campeón del torneo Clausura 2024.

Luego de que el Guadalajara avanzara a las Semifinales con el "Tala" de protagonista y héroe, el portero rojiblanco apunta alto con las Chivas.

"El equipo está para grandes cosas, para ser campeón, pero vamos partido a partido, pensando en grande", mencionó Raúl Rangel en TUDN.

Las Chivas empataron 0-0 contra el Toluca en el Estadio Nemesio Díez y se clasificaron con el 1-0 en el marcador global.

"Destaco el funcionamiento del equipo a pesar de que Toluca nos planteó un buen partido, en su casa, con su gente, creo que lo supimos llevar, manejar los tiempos, y al final de cuentas, se rescató el resultado".

Además, Rangel fue convocado a la Selección Mexicana en la pre-lista de la Copa América 2024 y ha mantenido su portería en cero en 7 de los últimos 8 partidos.

"El arropo que tengo de mis compañeros y técnicos me han ayudado. El tener apertura de los consejos que me dan, el seguir humilde, seguir trabajando día a día, es la herramienta y lo que me hace estar aquí", agregó el portero de Chivas.