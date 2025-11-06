Gol de Raúl Jiménez es reconocido como el mejor del año en Concacaf

La Concacaf anunció este jueves a Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana y del Fulham, como el ganador del premio al Gol del Año 2025, reconocimiento otorgado al mejor tanto de la temporada en todas las competiciones organizadas por la Confederación.

¿Qué gol le valió el premio a Raúl Jiménez?

El gol ganador de Jiménez fue una ejecución de tiro libre al minuto 75, durante la Semifinal de la Concacaf Nations League ante Canadá. El tanto del surgido de las Águilas del América fue elegido por los aficionados como el mejor del año. Con esa anotación, el delantero selló la victoria por 2-0 que aseguró el pase de México a la final, que a la postre ganaron ante la Selección de Panamá.

¿Cómo se determina el Gol del Año en Concacaf?

El Premio al Gol del Año de la Concacaf se determina exclusivamente mediante votación de los aficionados, quienes eligieron la anotación de Jiménez entre doce nominaciones de distintos países y torneos de la región. Este reconocimiento se suma a un año sobresaliente para el Tricolor, que bajo la dirección de Javier Aguirre conquistó la Concacaf Nations League y la Copa Oro, los dos torneos oficiales que disputó.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez?

Luego de estar ausente en la pasada Fecha FIFA, se espera que el atacante del Fulham de la Premier League reaparezca para los compromisos de noviembre, en los que se medirá a las Selecciones de Uruguay, en Torreón, y a la de Paraguay, en San Antonio, Texas.