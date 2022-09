Mentalizado Raúl en ir a Qatar

Pese a esas molestias, la más grave es un aductor, el delantero del Wolverhampton de Inglaterra se visualiza en su tercer Mundial enfrentando a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

A sus 31 años, el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 estaba destinado a que esta pudiera ser quizá su mejor Copa del Mundo.

Sin embargo desde la fractura de cráneo que sufrió el 29 de noviembre de 2020 tras un choque con David Luiz en un juego ante el Arsenal, el exdelantero del América ha batallado para retomar su nivel, pues estuvo inactivo casi 8 meses.

"Es lo más importante ahorita para mí (ir al Mundial); sé que tengo que estar bien en mi equipo, pero también sé que se viene un Mundial y es algo muy importante que no me quiero perder", señaló Jiménez, previo a los duelos ante Perú y Colombia.

Él no los jugará por sus lesiones, pero fue convocado a la que es la última Fecha FIFA, previo a la lista final.

"La intención es que yo esté, que me recupere lo más rápido posible de la lesión, no sé si no estando disponible (para el Mundial) haya sentido que yo vaya, porque pues eso ya es decisión del cuerpo técnico y sería decisión de mi club también, pero yo estoy trabajando, mentalizado de que llego", expresó.