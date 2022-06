¡Quiñones se rebeló!

Luis Quiñones está pidiendo un aumento salarial.

Una fuente allegada al club felino reveló que Quiñones debió presentarse el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional de Monterrey, al igual que el resto, para volar a a San Antonio, Texas, para el amistoso ante Santos, pero no lo hizo.

Ese día, tampoco el capitán Guido Pizarro se presentó, por lo que el departamento de prensa del club explicó que ambos, por cuestiones personales, llegarían por su cuenta a San Antonio.

Sin embargo, sólo lo hizo Pizarro, quien sí jugó ante los laguneros, mientras que Quiñones brilló por su ausencia.

El colombiano estaría incurriendo en una indisciplina que podría desencadenar una novela en el campamento felino, puesto que el motivo por el cual dio dejó plantados a los Tigres es porque está pidiendo una mejora económica.

"Él debía viajar y no lo hizo. No tenía permiso para no hacerlo, esperemos vaya a entrenar este viernes. Es un tema administrativo, está pidiendo una mejora económica", soltó la fuente.

Quiñones, cuyo representante es Fabio Pilonieta, tiene contrato con Tigres hasta el 2025 y, en los últimos torneos, se ha convertido en el jugador más desequilibrante de los felinos.

El colombiano es uno de los mejores asistidores de la Liga y, en el proyecto de Miguel Herrera al frente de los felinos, ha sido pieza clave para conectar con el goleador André-pierre Gignac.

De manera oficial, ni el club ni el jugador se han pronunciado al respecto, aunque se trata de una cuestión administrativa que seguramente tendrá consecuencias en el ámbito deportivo.

El plantel felino arribó la madrugada de ayer a la Ciudad y recibió el día libre, por lo que se espera que hoy reporte Quiñones al entrenamiento junto con el grupo, de lo contrario la situación se agravaría.

Mañana, los Tigres sostendrán su segundo partido de preparación al enfrentarse a los Bravos de Juárez a puerta cerrada en el Estadio Universitario.

La inconformidad de Quiñones se da a poco más de una semana para el debut de los Tigres en el Apertura 2022; los felinos debutan el 2 de julio recibiendo al Cruz Azul.