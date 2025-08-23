Querétaro rompe la malaria

Los Gallos Blancos obtuvieron su primera victoria del Apertura 2025 al vencer 3-2 a Atlético de San Luis en un partido lleno de goles y volteretas.

Y mejor aún, el conjunto queretano también cortó una racha de ocho partidos sin ganar entre la Liga MX y la Leagues Cup, con lo que respiraron un poco y salieron de la parte baja de la clasificación.

Los Gallos tuvieron que reponerse al verse abajo en el marcador con el tanto de Joao Pedro apenas al minuto 10, el cual vislumbraba otra noche amarga en el Estadio Corregidora.

Sin embargo, la reacción llegó rápido y al 23’ Alí Ávila marcó el empate con un remate desde el centro del área aprovechando una desconcentración de la defensa rival.

Mientras que Juan Eduardo Robles firmó la voltereta al 50’ para hacer soñar a la afición queretana. Pero, un penal al 73’ frenó las ilusiones ante el cobro de Joao Pedro, quien se despachó con un doblete en su visita a la casa del gallo.

Todo parecía indicar que el empate prevalecería, sin embargo, las puertas se le abrieron a Querétaro para encontrar el triunfo, gracias a un penal en los últimos suspiros del juego.

Santiago Homenchenko no perdonó y sentenció el triunfo queretano al 90+8’.



