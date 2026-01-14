Querétaro y Tijuana van por la primera victoria del Clausura 2026

El Estadio Corregidora recibirá este miércoles a Querétaro y Tijuana, en un duelo donde ambos equipos buscarán su primera victoria del torneo.

¿Cómo se preparan los equipos para el duelo?

Los Gallos Blancos debutaron con un empate (1-1) frente a Pumas en Ciudad Universitaria, gracias a un gol de Mateo Coronel, y ahora esperan aprovechar la localía.

Del otro lado, Tijuana llega tras un discreto (0-0) en casa ante América. La escuadra dirigida por Sebastián "Loco" Abreu mostró solidez en defensa, pero continúa sin encontrar gol en el torneo.

Detalles del partido en el Estadio Corregidora

Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que buscan sumar sus primeros puntos y mejorar su desempeño en la competencia.

Impacto de Sebastián Abreu en Tijuana

La dirección de Abreu ha sido clave para la defensa, pero el equipo necesita urgentemente mejorar su capacidad ofensiva para lograr una victoria.