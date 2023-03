Qatar, ya fue

Ciudad de México

"La presión en el fútbol es parte del trabajo, uno se pone presión si piensa en lo malo, yo prefiero pensar en lo bueno", dijo Cocca en una rueda de prensa ayer miércoles. "Iniciamos un proceso con Mundial incluido, tenemos tres años y medio para trabajar".

El argentino Cocca reemplazó a su compatriota Gerardo Martino, quien condujo al Tri a su peor actuación en un Mundial desde Argentina 1978, al quedarse fuera en la fase de grupos.

Cocca ganó sorpresivamente la carrera para el puesto por encima de otros entrenadores como Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada.

Por ser país sede junto con Estados Unidos y Canadá, los mexicanos no tendrán que enfrentar una eliminatoria y partidos como el del jueves ante Surinam en Paramaribo y del domingo ante Jamaica en el estadio Azteca serán los tubos de ensayo de Cocca.

Para iniciar su etapa, Cocca citó a 34 jugadores — 20 de los cuales estuvieron con Martino en el Mundial de Qatar.

"La idea es encontrar a los mejores jugadores y no me limita si son jóvenes o veteranos, sino que sean mexicanos y que den su máximo esfuerzo", dijo Cocca, quien utilizará a varios jugadores jóvenes el jueves.

Varios veteranos mundialistas ni siquiera hicieron el viaje a Sudamérica y serán quienes enfrenten a Jamaica el domingo.

"Acá no hay selección B, ni A, aquí está la selección de México", afirmó el estratega, quien logró un bicampeonato con el Atlas. "Por rendimiento debe haber competencia interna y necesitamos que cada jugador esté en su máximo nivel".

VUELVE A LA SELECCIÓN MEXICANA DOLIÓ A ´SANTI´ GIMÉNEZ NO IR A QATAR 2022

México visita a Surinam en duelo de la Concacaf Nations League, duelo al que Diego Cocca decidió llevar a sólo 22 futbolistas y entre ellos está Santiago Giménez, que vuelve a la Selección Mexicana tras ser borrado por el Tata Martino para Qatar 2022. Y sobre ese tenor, Santi acepta que le dolió no estar en la justa mundialista: "Me dolió la decisión de no poder ir (a Qatar)", aunque eso sí, acepta que ya le dio la vuelta a la página para estar al 100% en esta nueva administración del cuadro mexicano: "Me estoy preparando ya, porque quiero apoyar mucho de mí para poder estar en el siguiente Mundial".