Qatar 2022, un sueño

El 7 de octubre del 2012, a las 14:08 horas, César Montes, de entonces 15 años, publicó un tuit con un mensaje para el "10" de Argentina: "Te amo, Messi".

Ese día, Lionel Messi marcó un doblete, con un golazo de tiro libre, en un empate del Barcelona 2-2 ante el Real Madrid en LaLiga.

Esa admiración al astro argentino sigue para el ahora defensa titular de México y Rayados, pero ahora combinada con sentimientos encontrados de enfrentar al ídolo de su niñez y quererle ganar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

En entrevista, el "Cachorro" dejó en claro además que el Tricolor aspira a cosas extraordinarias en la Copa del Mundo y recalcó que en el Tri de Gerardo Martino ya no hay jerarquías.

¿Cómo están tras lograr pase y después de que había presión y que no venían jugando bien?

"Creo que te da una tranquilidad para lo que viene, para seguir trabajando, seguir mejorando. Bien lo dijo el técnico, no estábamos en nuestro mejor momento y aún así logramos la clasificación que no fue nada fácil todo el trayecto, pero sí te da cierta tranquilidad para prepararte para lo más importante".

A tus 25 años, ya ganaste 5 títulos en Rayados, acudiste a dos Juegos Olímpicos en unos ganando medalla, ganaste Copa Oro, pero viene el reto mundialista...

"¡Quiero el tercero, eh! (acudir a Juegos Olímpicos como refuerzo)", amenaza con una sonrisa.

¿Y cómo te llega el reto de ir al Mundial?

"Bendecido, afortunado por lo que he vivido y lo que estoy viviendo y por lo que viene. Si bien dices dos Juegos Olímpicos, ya muchos o pocos tienen dos Juegos Olímpicos y porqué no buscar ahora el tercero ahora en París (2024), sería como refuerzo hacer historia para un jugador tres Juegos Olímpicos.

"Y después el Mundial que es lo único que me hace falta competir y es el sueño, el objetivo de todo jugador profesional".

¿Y cómo ves en tu primer Mundial enfrentar a Lionel Messi y Robert Lewandowski?

"Los dos últimamente en estos años nominados al Balón de Oro, sabemos la capacidad que tienen y seguramente será difícil y en el Mundial ya no hay equipo fácil.

"Será muy bonito primero prepararme mental y físicamente en mi club para seguir compitiendo y seguir siendo referente en mi club para poder participar en la Selección y buscar el objetivo, pues aunque todavía quedan meses, la competencia siempre está y nadie tiene un lugar seguro".

¿Pero sí es muy motivante o un extra enfrentar a jugador admirado cuando eras niño?

"Sí, es una motivación la verdad que enfrentarlo y sobre todo como bien mencionas, era niño", dice emocionado.

"De hecho en mi cuenta de Twitter yo ponía cualquier cosa cuando estaba pequeño y empezaron a sacar mis tuits viejitos y hay uno inclusive que hace poquito vi y que decía algo de Messi, era un niño prácticamente y ahora tengo la posibilidad de enfrentarlo si sigo de esta forma trabajando y sería muy motivante para mi y para los niños que ven esta entrevista de que todo se puede lograr".

¿Cómo tomaron jugadores y cuerpo técnico el grupo que les tocó en Qatar?

"Ya todos estaban con sus equipos y yo lo tomé de una forma muy motivante sabiendo que nos toca Argentina, Arabia (Saudita) y Polonia; es muy motivante, ningún equipo es fácil y los encuentros serán muy bonitos".

"Ya me imagino yo, me ilusiona estar ahí en el Mundial, entonar el Himno Nacional de mi País es lo mejor, es lo que me platican mis compañeros que ya fueron a un Mundial y yo quiero estar ahí y cumplir ese objetivo".

¿Cómo les pegó el rumor de que Martino sería relevado?

"Es complicado simplemente estar en su posición (de Martino), siempre estás en el foco de las críticas siendo director técnico de la Selección Mexicana y bueno él está preparado para afrontar esa situación y nosotros como jugadores realmente estábamos enfocados en el objetivo que era la eliminatoria, conseguir el pase y se consiguió".

¿Y la eterna polémica por el no llamado de "Chicharito"?

"Son cosas externas que a nosotros no nos incumben platicar o comentar al respecto de eso porque el técnico toma la decisión de quién va y quién no, quién juega y quién no".

¿Quinto partido y algo más?

"Claro, claro, como bien lo dijo el ´Chicharito´, hacer cosas chingonas, imaginárnoslas y porqué no, ilusionarnos en conseguir algo extraordinario para México".

Terminaste siendo titular, ¿cómo te sientes rumbo a Qatar?

"Primero es la institución (Rayados), hacer un buen papel para ser considerado y dentro de la Selección existen grandes jugadores, pero ahora el técnico decide quien juega.

"No hay más jerarquías en el equipo. Si bien hay que respetarlas fuera, que unos tienen su experiencia y tal, pero dentro del equipo juegan 11 y los 11 nos dedicamos a un mismo objetivo que es ganar y sumar a la Selección Mexicana y poco a poco me he ido ganando mi lugar y seguiré trabajando para no perderlo más".

¿Es Qatar 2022 la última llamada para irte a Europa?

"No sé si sea la última llamada, inclusive Néstor (Araujo), se fue 26, 27 años si no me equivoco, está compitiendo en el máximo circuito en España.

"El futbol da muchas vueltas, existen muchas cosas externas que no dependen de mi para poder ir allá; es mi objetivo poder ir allá y lo tengo claro, seguramente sí será una buena vitrina, una buena ventana estar en un Mundial, todo el mundo lo ve y existen grandes posibilidades de que pueda suceder y trabajaré para ello".

Acabas de renovar en Rayados, ¿hasta qué año renovaste?

"Acabo de renovar con Rayados cuatro años, pero eso no quiere decir que no pueda salir, eso es una tranquilidad para el club que me dio todo de poder negociar, de poder facilitar ciertas cosas para que yo pueda salir", aclaró.

"Se acordaron varias cosas que no me incumbe comentar en este momento, pero la renovación va en base a eso, a mi salida".

¿Qué opinas que Rayados sea base de la Selección y además haya canteranos del club de otros equipos?

"Hacen las cosas muy bien, sobre todo en cantera. Hay una gran base de jugadores de Rayados en este momento y jugadores que pasaron por aquí y eso habla muy bien de la formación que tuvimos en Fuerzas Básicas".

Reencuentro dorado en El Barrial

Como si fuera en la época dorada del club, en El Barrial hubo un abrazo de dos históricos de Rayados: el DT Víctor Manuel Vucetich y el arquero Jonathan Orozco, ahora en Tijuana.

Orozco volvió a la que fue su casa por más de 11 años y no pasó desapercibido, pues cuerpo técnico, staff y jugadores del Monterrey lo saludaron con gran alegría.

Xolos entrenó en las instalaciones albiazules, luego de caer 2-0 ante Tigres, y el arquero regiomontano no trabajó al parejo al presentar una lesión en la pierna derecha.

Durante el juego contra los felinos fue reemplazado por Gil Alcalá al medio tiempo.

Apenas llegó, Jona recibió muestras de cariño del actual plantel, entre ellos Rodolfo Pizarro, quien iba encaminado a realizar los ejercicios de rehabilitación junto con el doctor Francisco García.

Además de encontrarse con Héctor Becerra y también Severo Meza, DT interino y auxiliar en Raya2, respectivamente, de la Liga de Expansión.

El "Rey Midas" recibió con un gran abrazo y con un sonrisa en el rostro al portero que fuera clave en la época dorada de Rayados, del 2009 al 2013, cuando consiguieron cinco títulos.