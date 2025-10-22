Horario y canales para ver en vivo el Pumas vs Atlético de San Luis

Pumas quiere y debe cortar la mala racha que lo aqueja desde el mes de septiembre. El Club Universidad hila cinco encuentros sin poder conocer la victoria en este Apertura 2025.

La noche de este miércoles, los felinos reciben en el estadio Olímpico Universitario al Atlético de San Luis, en actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. No ganan desde el 12 de septiembre cuando vencieron al Mazatlán FC (1-4).

Desde entonces, ya van cinco duelos sin poder sumar de a tres unidades: dos empates (Tigres y Rayados) y tres derrotas (FC Juárez, América y Chivas). Situación que lo tiene al límite del Play In, en el lugar 10 con 14 puntos.

Un triunfo del Atlético de San Luis los desplazaría fuera de los puestos de repechaje. Los potosinos marchan en el lugar 12 con 13 unidades. El de esta noche en Ciudad Universitaria es un duelo clave para ambos equipos.

¿Cuál es la situación actual de Pumas?

Para esta noche ya regresará el técnico auriazul Efraín Juárez, luego de cumplir su sanción de dos partidos, tras irse expulsado en el Clásico Capitalino ante las Águilas del América, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Pumas deberá ganar esta noche en Ciudad Universitaria para salir del bache en el que se encuentran. Así podrás ver el compromiso de los auriazules.

· Fecha: Miércoles 22 de octubre

· Horario: 21:05

· Transmisión: ViX Premium

¿Qué significa este partido para ambos equipos?

Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que Pumas busca recuperar la confianza y Atlético de San Luis necesita sumar para no quedar fuera de la zona de repechaje. La presión está sobre los dos, y el resultado podría definir el rumbo de sus respectivas temporadas en la Liga MX.