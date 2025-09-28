Pumas se siente afectado por el arbitraje tras Clásico Capitalino

Los Pumas no pudieron meter las manos ante el América y fueron humillados (4-1) en el Clásico Capitalino.

El equipo de Efraín Juárez no ofreció su mejor versión y terminó siendo aplastado por las Águilas en el estadio Ciudad de los Deportes.

A pesar de que se adelantaron en el marcador, gracias a una anotación de Jorge Ruvalcaba en el minuto 34, los universitarios no pudieron conservar la ventaja y recibieron una lluvia de goles en la segunda parte.

En 28 minutos, Keylor Navas recibió cuatro goles y pudieron haber sido más, pero su calidad le permitió salvar un par de ocasiones más.

Una de las acciones que más llamaron la atención en el Clásico Capitalino fue la expulsión de Efraín Juárez antes de que terminara el primer tiempo.

El árbitro central del partido, César Arturo Ramos Palazuelos, le mostró la tarjeta roja al director técnico de los Pumas y lo mandó al vestidor antes de tiempo.

El silbante se volvió a robar los reflectores en la recta final del encuentro, cuando decidió señalar la pena máxima a favor del América.

Por tal motivo, en Pumas no quedaron nada contentos con el trabajo del dos veces mundialista y no dudaron en lanzar una fuerte crítica en conferencia de prensa pospartido.

"Es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje, no sé si hay una tendencia en contra nosotros. Creo que debería haber una evaluación, ya que son demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo [que hacen], todos los días se sacrifican para dar su mejor versión y condicionarte no es válido", sentenció el auxiliar técnico de Efraín Juárez, Luis Pérez, en conferencia de prensa.

"Lucho" acusó que César Ramos "ya quería sacar amarillas sin ellos estar tirados" y que estuvo advirtiendo constantemente a los jugadores auriazules de que serían amonestados.

"El árbitro te va condicionado. El primer tiempo se estaba un partido bastante intenso porque es un clásico, creo que, a nivel mundial, todos los clásicos se juegan con la vida y nosotros entramos en la divididas al 100 por 100, como se debe vivir un clásico; ellos exageraron a veces faltas", manifestó.

Sobre la humillación que sufrieron, Luis Pérez reconoció que se sienten "muy tristes porque el resultado no era lo esperado", pero que se esforzarán para salir de esta complicada situación.